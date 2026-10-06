Ospite nei giorni scorsi dell'evento Bloomberg Screentime 2026, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, non si rimangia la scelta di acquistare il Milan e anzi rilancia: "Se potessi comprare qualsiasi club, fosse perché è una materia vicina a me, sarebbe comunque il Milan. È ciò che sto facendo in Italia, nel panorama calcistico europeo. Milano è la città più calda d'Europa, è il centro della moda e il Milan è come i New York Yankees del calcio italiano. Il calcio italiano era come la Premier League".

Cardinale spiega poi qual è il suo piano per lo sport nel capoluogo lombardo: "La sfida in Europa è che loro non amano molto l'intrattenimento. Sono molto puristi sotto il punto di vista dello sport. Sto cercando, però, di spiegare che serve l'intrattenimento per pagare lo sport. Quindi abbiamo acquistato l'iconico San Siro a Milano e costruiremo uno stadio da 80mila posti che sarà affianco. Poi speriamo di avere un team NBA e di costruire un'arena NBA. Sai, vogliamo costruire una Milano che sia una piattaforma sportiva e di intrattenimento. Dovrebbe aiutare ad accelerare il processo di sviluppo del calcio italiano e riportarlo a pari della Premier League: questo credo sia una sfida interessante".