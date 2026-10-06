A margine della cerimonia del premio Gianluca Vialli, Renzo Ulivieri ha applaudito la Nazionale italiana dopo la lunga parentesi Nations League: "C'è tanto del lavoro di Roberto Mancini ma non parlo di tecnica e tattica. Parlo di un discorso sentimentale: oggi vediamo la Nazionale dove i giocatori si sentono la maglia addosso ed è merito di Mancini e del suo staff".

Ulivieri è anche contento di come sta crescendo il calcio italiano: "È bello da vedere e molto merito va a chi ha cambiato le regole e chi le interpreta. Gli arbitri sembrano bravi nell'interpretare queste nuove regole, aumentare il tempo di gioco ci avvicina al calcio inglese. Quindi siamo contenti".