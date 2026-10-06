Tra i tanti ospiti intervenuti oggi a Rimini per il Premio Gianluca Vialli, l'ex compagno di squadra Gianluca Pagliuca ricorda così il grande attaccante di Sampdoria e Juventus: "È stato innanzitutto un amico e un campione, un compagno e un amico col quale ho vinto tanto e che mi ha dato tanto. Avevo un rapporto di amicizia splendido, era un fratello per me. Eravamo un gruppo fantastico alla Sampdoria, quando ripercorro le annate dal 1986 al 1992 ho solo ottimi ricordi. Era un ottimo calciatore e un ragazzo molto intelligente, aveva anche ottime qualità da allenatore e gli piaceva fare la televisione. Era bravo in qualunque cosa facesse, era coordinato, atleticamente perfetto; poi era autoironico, gli piaceva divertirsi. Ho visto anche qualche sclero però è stato un compagno straordinario, come personalità numero uno come qualità è tra i primi tre".

Passando all'attualità, Pagliuca parla di Josep Martinez, portiere dell'Inter, difendendone la posizione: "Lui è il titolare, poi capiterà l'occasione per Ivan Provedel. Ma credo che punire un giocatore mi sembra una cosa esagerata".