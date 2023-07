Secondo quanto riportato da Sky Sport l'Inter ha trovato l'accordo definitivo con l'Aarhus per l'acquisto di Bisseck: il costo dell'affare è di 7 milioni di euro più di 500mila di bonus, nell'operazione è stato anche inserito il 5% sulla futura rivendita del difensore tedesco. Il pagamento sarà in tre rate e non in due come previsto inizialmente dalla clausola rescissoria.

