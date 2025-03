Una sosta rigenerante per l'Inter, che aveva chiuso l'ultimo ciclo di partite in gran crescendo con la vittoria di Bergamo: tre punti pesantissimi nella corsa scudetto. Oggi i nerazzurri vogliono mettere un altro mattone nel match delle 18 contro l'Udinese al Meazza.

QUI INTER – Inzaghi sorride, ma non troppo. Se da un lato ci sono i rientri dei vari Darmian, Dimarco, De Vrij e Zalewski, dall'altro, rispetto al successo con l'Atalanta, perde Bastoni per squalifica e Lautaro-Dumfries per infortunio. Quantomeno, nonostante tutto, l'emergenza sulle fasce è ormai un brutto ricordo. Carlos Augusto scala in difesa (dovrebbe essere preferito a Bisseck), mentre in mezzo Frattesi prova a insidiare Barella (in diffida come Mkhitaryan e Pavard). Regia in mano a Calhanoglu, in evidente crescita rispetto al resto della stagione. E in attacco, senza il Toro, Arnautovic (in risalita) e Correa si giocano una maglia per far coppia con un Thuram che sta sempre meglio. Ancora ai box Zielinski.

QUI UDINESE – Doppia assenza pesante per Runjaic: fuori Sanchez (ko con il Cile) e Thauvin non recupera (fascite plantare). Possibile che il tecnico dei friulani opti per un abbottonato 3-5-1-1 con l'inserimento in mediana di Payero e l'avanzamento di Ekkelenkamp alle spalle di Lucca. L'alternativa resta Bravo, mentre Davis non ha ancora i 90 minuti delle gambe dopo il lungo stop.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Alexiou, Zalewski, Cocchi, Asllani, Frattesi, Berenbruch, Correa, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Bastoni (1).

Indisponibili: Zielinski, Lautaro, Dumfries.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca

Panchina: Padelli, Piana, Giannetti, Kabasele, Modesto, Zemura, Zarraga, Atta, Pafundi, Bravo, Pafundi, Davis, Pizarro.

Allenatore: Runjaic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Sanchez, Touré, Sava, Thauvin.

ARBITRO: Chiffi.

Assistenti: Rossi e Fontemurato.

Quarto ufficiale: Bonacina.

Var: Paterna (Pezzuto).

