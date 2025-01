Il pareggio con il Bologna ha certamente lasciato un retrogusto amaro ai nerazzurri, che oggi vogliono tornare subito al successo anche per restare attaccati al Napoli che ieri ha sbancato Bergamo con un pirotecnico 3-2.

QUI INTER – Inzaghi deve ancora fare i conti con le assenze di Calhanoglu, Bisseck e Correa, ma ritrova Mkhitaryan e può anche valutare la crescita di condizione di Pavard e Acerbi. Proprio grazie al rientro di alcuni elementi in difesa, possibile turno di riposo per Bastoni, con Carlos Augusto a completare il reparto arretrato assieme a De Vrij e appunto Pavard. Asllani verso la conferma nel ruolo di regista con Barella e Zielinski ai suoi fianchi. Frattesi dovrebbe farcela ad andare almeno in panchina, con lui Mkhitaryan per il quale si prevede uno spezzone in campo nella ripresa. In attacco, invece, assieme al ritrovato Lautaro dovrebbe partire Taremi, con Thuram inizialmente fuori per logiche di rotazione. Chiamati anche i baby De Pieri, Zanchetta e Topalovic.

QUI EMPOLI – Diverse assenze in casa toscana: fuori causa Solbakken, Sazonov, Ebuehi, Haas, Brancolini, Pellegri e Anjorin. In porta dovrebbe tornare Vasquez dopo il turno di "penitenza" contro il Lecce. Ismajli è recuperato e sarà al centro della difesa, mentre in mezzo al campo il ballottaggio riguarda Henderson e Maleh. In attacco, con Esposito e Colombo, uno tra Cacace (ormai adattato a incursore) e Fazzini (in odore di addio a gennaio).

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Acerbi, Bastoni, Palacios, Darmian, Buchanan, Frattesi, Mkhitaryan, De Pieri, Zanchetta, Topalovic, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Bisseck, Calhanoglu, Correa.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

Panchina: Seghetti, Perisan, Marianucci, De Sciglio, Tosto, Sambia, Bacci, Maleh, Fazzini, Falcusan, Zurkowski, Konaté.

Allenatore: D'Aversa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Solbakken, Sazonov, Ebuehi, Haas, Brancolini, Pellegri, Anjorin.

ARBITRO: Feliciani.

Assistenti: Di Iorio e Zingarelli.

Quarto ufficiale: Tremolada.

Var: Guida (Di Paolo).

