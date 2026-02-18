BODØ/GLIMT-INTER 0-0

20.55 - Fuochi d'artificio allo stadio di Bodo prima dell'ingresso in campo delle due squadre.

20.47 - Riscaldamento concluso, fra poco sarà calcio d'inizio all'Aspmyra Stadion.

IL TABELLINO
BODØ/GLIMT (4-3-3): 12 Haikin; 20 Sjøvold, 4 Bjørtuft, 6 Gundersen, 15 Bjørkan; 26 Evjen, 7 Berg, 19 Brunstad Fet; 11 Blomberg, 9 Høgh, 10 Hauge.

In panchina: 1 Faye Lund, 45 Sjong, 2 Nielsen, 5 Aleesami, 8 Auklend, 14 Saltnes, 21 Helmersen, 21 Klynge, 23 Riisnæs, 24 Bassi, 25 Määttä, 94 Mikkelsen.

Allenatore: Kjetil Knutsen.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez, 94 Esposito.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 45 Bovo.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Siebert (GER). Assistenti: Seidel - Foltyn. Quarto ufficiale: Schlager. VAR: Dingert. Assistente VAR: Brisard.

Mer 18 febbraio 2026
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
