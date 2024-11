In fondo, è un film già visto: l'Inter sotto attacco. Non c'è da stupirsi, specialmente se l'avversario ricorre a questi mezzucci una volta che il campo dimostra il gap ancora discretamente evidente a livello tecnico. Era capitato un anno fa ripetutamente con Allegri e la Juve, sta capitando ora con Conte e il Napoli.

E la Gazzetta dello Sport conferma: si tratta di strategia. Prima Conte, poi De Laurentiis: nessuno ad Appiano crede all'improvvisazione. "Il timore interista è che questi acuti saranno, davvero, la colonna sonora dell’intera stagione: meglio abituarsi, allora, e alzare le difese per tempo", si legge sulla rosea. E allora la stagione di Lautaro e compagni passerà anche dalla capacità di governare gli attacchi con intelligenza, di dare di volta in volta il giusto peso, magari rispondere in base all’occasione, tenendo però sempre occhi e orecchie fissi sul campo. Perché alla fine è lì che si fa la differenza, come dimostra appunto lo scudetto appena vinto.

E così, quando De Laurentiis ieri ha piazzato il carico da 90 sulle uscite già sgangherate di Conte, a casa Inter nessuno si è sorpreso. Anzi, è stata la conferma di quanto immaginato dopo il post-gara di domenica sera. Il ricordo degli attacchi di Allegri è troppo recente per cadere nel tranello. "Più che di Var, protocolli e retropensieri, si giocava a «guardie e ladri» lungo la Milano-Torino: come sia finito il campionato è negli almanacchi e ora serve da promemoria - sottolinea la rosea -. Simone Inzaghi era spettatore non protagonista già allora, l’aver tenuto il focus solo sulle prestazioni aveva pagato". Per cui, la ricetta va ripresa e riproposta: zitti e lavorare. Testa al campo. Una tendenza confermata già ampiamente, alla quale ha fatto eccezione solo la battuta di Marotta dell'altro giorno. E all’Inter sono convinti che questa strana atmosfera possa aiutare a compattare ancora di più la truppa: tutti i giocatori — nessuno ha gradito la coda polemica –, è pronta ad allinearsi nel lungo corpo a corpo contro Conte.

