Tra il 10 giugno e le settimane immediatamente successive, Romelu Lukaku andrà alla caccia di un doppio lieto fine. Sì, perché Big Rom vuole ovviamente vincere la Champions League e poi regalarsi un altro anno di Inter. Relativamente al secondo obiettivo, si legge sulla Gazzetta dello Sport, il belga ha recapitato ai dirigenti nerazzurri il suo pensiero anche negli ultimi giorni: la mia esperienza al Chelsea può considerarsi chiusa. Concetto espresso anche al neo manager dei Blues, Mauricio Pochettino, la cui nomina non ha spostato di un centimetro la ferrea volontà di Lukaku di restare a Milano.

"A dirla tutta, anche “Poch” pensa ad altri attaccanti per la creatura che sta plasmando, Vlahovic su tutti, ma restano comunque sul tavolo i problemi economici dell’operazione. Va, soprattutto, convinto il Chelsea sulla possibilità di ridurre la spesa nerazzurra per il prestito-bis e servirà nuovo lavoro diplomatico dopo quello della scorsa estate. A Milano sperano che alla fine sia la volontà ferra di Romelu a fare la differenza: la storia dice che, quando il belga si mette in testa una cosa, finisce per raggiungerla. Da campione d’Europa sarebbe perfino più determinato", la chiosa del pezzo.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE