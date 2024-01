Domani mattina Buchanan sarà a Milano per sostenere le visite mediche, prima di apportare la firma sul contratto che lo legherà all'Inter. Lo ribadisce ancora una volta la Gazzetta dello Sport che però spiega un cavillo burocratico che potrebbe rallentare, ma solo di qualche giorno, l'inserimento in rosa del canadese. Dopo la firma, Buchanan "potrà essere inserito nell'elenco dei 25 consegnato in Lega Serie A (la variazione va fatta 24 ore prima del fischio d'inizio dell'incontro) - si legge sulla Rosea - ma perché il tesseramento sia operativo mancheranno da ottenere due cose: una più 'semplice' e una più 'complicata' (in termini di tempo necessario)". Motivo per il quale Tajon "sabato non sarà a disposizione di Inzaghi per la gara contro l'Hellas Verona. Il suo debutto è dunque rimandato alla sfida contro il Monza all'U-Power Stadium di sabato 13".

La prima ragione riguarda il transfert "da richiedere alla federazione belga, una procedura che può essere fatta telematicamente da parte dell'Inter: lo riceve la Figc e l'operazione richiede di solito un giorno", ma nel caso specifico potrebbe volerci un po' di più vista la necessità di disporre anche del permesso di soggiorno, trattandosi di un giocatore extracomunitario. La seconda ragione, quella un po' più "'complicata' è legata al permesso di soggiorno per attività lavorativa (è questa la dicitura corretta) che, essendo un cittadino extracomunitario, Buchanan deve avere". Procedura, risolvibile recandosi al consolato canadese in Italia, che l'Inter conosce e ha già praticato in passato con altri giocatori tra cui, ad esempio, Sanchez. Secondo il quotidiano milanese dunque Buchanan "nei prossimi giorni dovrà tornare in Belgio e potrà essere a disposizione di Inzaghi sono per Monza-Inter".

