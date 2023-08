Probabilmente neanche lui si sarebbe mai aspettato di essere l'attuale portiere titolare dell'Inter, che ha ben impressionato nella tournée giapponese contro L'Al-Nassr e il Paris Saint-Germain. Eppure il ritardo della trattativa per Yann Sommer ha spalancato le porte a Filip Stankovic, classe 2002, figlio di Dejan e attuale estremo difensore della prima squadra nerazzurra. Inizialmente i piani per lui, dopo due anni molto positivi al Volendam, prevedevano un ulteriore prestito per continuare a maturare ma la situazione della porta dell'Inter potrebbe aver cambiato il suo destino. Se infatti prima aveva l'1% di rimanere a Milano, da quanto abbiamo raccolto nelle ultime ore oggi le quotazioni di Stankovic nella rosa della nuova stagione sono salite grazie all'ottima impressione fornita alla dirigenza e allo staff tecnico in questa fase di pre-season. Posto che Sommer sarà il titolare della squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla cessione di André Onana, è tutto aperto per la posizione di vice. Anche perché l'alternativa sarebbe mandarlo a giocare in prestito, ma non ci sono così tante squadre che cercano un estremo difensore.

Anatolij Trubin è verosimilmente un discorso rimandato alla prossima stagione per le esose richieste dello Shakhtar, Emil Audero è un'idea che però non collima con le idee finanziarie dell'Inter che lo avrebbe preso per 4-5 milioni ma che ora la Sampdoria valuta decisamente di più (8-10). Altri estremi difensori sono stati proposti ma ad oggi nessuno convince. Ecco perché si è insinuata con decisione nella testa della dirigenza l'idea che Stankovic possa essere un vice all'altezza, per personalità e affidabilità, in quelle 10-15 partite in cui lo svizzero riposerebbe. Tutto ancora aperto. Ma oggi il figlio di Deki ha concrete possibilità di rimanere.