Daichi Kamada, sedotto e abbandonato. Questa può essere in sintesi la trattativa tra il Milan e il centrocampista giapponese, convinto di vestirsi di rossonero dopo l'opera di convincimento da parte di Paolo Maldini, poi messo in stand-by a causa del suo status di extracomunitario. In poche parole, oggi l'ex Eintracht Francoforte è un giocatore libero da ogni contratto e di conseguenza pronto a legarsi anche a un altro club.

Per questa ragione Beppe Bozzo, intermediario, lo ha proposto anche al vecchio amico Beppe Marotta. La risposta è stata propositiva, se ne può parlare perché con l'addio di Marcelo Brozovic sono due le caselle da riempire a centrocampo. E un giocatore a parametro zero, di qualità (in pratica sa svolgere tutti i ruoli del centrocampo), si sposa perfettamente con le necessità del club nerazzurro. Kamada è stato proposto anche alla Roma, che come l'Inter sta lavorando su Davide Frattesi e sempre come l'Inter non ha chiuso alla possibile firma del giapponese. Sempre anche alla fine il Milan non decida di rispettare gli accordi e lo tesseri, rinunciando al secondo slot da extra UE.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!