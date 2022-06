Contatti continui, segno di ferrea volontà ambo i lati di chiudere l'accordo prima il possibile. Tra l'Inter e Paulo Dybala pare solo questione di giorni per celebrate le nozze. Ma né oggi né domani sono in agenda incontri dal vivo, come il blitz di Jorge Antun e dei suoi collaboratori dì mercoledì scorso nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione. Più probabile che il summit, forse definitivo con tanto di brindisi, possa avvenire giovedì. Anzi, da giovedì in poi. Nel mentre, l'agente e zio della Joya si sta godendo una pausa famigliare in una località marittima e il resto dell'entourage è in Spagna per differenti motivi (e diverse città, Saragozza e Barcellona). Ma questo non vuol dire che la trattativa sia stata messa in stand-by, anzi.