Quella di Javier Zanetti per Nico Paz non è una semplice ammirazione: il vicepresidente dell'Inter non nasconde di essere a dir poco ammaliato dalle qualità del centrocampista del Como, oggetto del desiderio dei nerazzurri ormai da diverso tempo. E nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di DSports Radio, Pupi esprime a chiare lettere tutta la sua stima nei confronti del ragazzo: "Adoro Nico Paz. Il modo in cui gioca, il modo in cui è come persona, ho la fortuna di conoscere suo padre Pablo, che era il mio compagno di stanza ai Mondiali del 1998. La vita ci ha riuniti di nuovo dopo tanti anni in cui non ci siamo visti".

Zanetti prosegue: "Sono contento della situazione attuale di Nico al Como; in questi due anni nel calcio italiano ha dimostrato tutte le sue qualità. Nico è sulla buona strada per diventare un grande giocatore. Da quello che so, tornerà al Real Madrid, ma non si perde mai la speranza di vederlo con la maglia dell'Inter". L'ex capitano si pronuncia anche su un altro argentino che sta ben figurando in riva al lago quale Maximo Perrone: "Ha avuto un'ottima stagione ed è un elemento molto importante nel sistema di Como. È un giocatore ammirevole".