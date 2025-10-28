Thuram non ci sarà ancora e inoltre mancherà pure Mkhitaryan dopo l'infortunio di Napoli. Domani sera, contro la Fiorentina, Chivu ha intenzione di non cambiare oltre il dovuto la formazione di partenza rispetto al match del Maradona e così l'undici titolare dovrebbe ricalcare quello di sabato scorso per nove undicesimi.

Oltre al sostituto dell'armeno, è possibile - secondo il Corriere dello Sport - rivedere Esposito in attacco a fianco di Lautaro: "Il giovane centravanti ex Spezia contro i viola si candida per un posto da titolare in coppia con il capitano, pronto agli straordinari in un periodo in cui il calendario non ammette pause - si legge -. I nerazzurri hanno bisogno dell'argentino, della sua capacità di dare l'esempio anche nei momenti più difficili, per riconquistare subito i tre punti e voltare pagina rispetto allo scivolone di Napoli". Dunque, Esposito-Lautaro dal 1' e Bonny pronto a subentrare, in attesa di riavere anche Thuram. "Fin qui l’Inter è ha mandato a segno 9 giocatori diversi, ma il reparto avanzato ha sempre avuto un ruolo fondamentale visto che nelle 11 partite stagionali ben 16 reti sono arrivate dagli attaccanti: 6 da Lautaro, 5 da Thuram, 3 da Bonny e 2 da Pio Esposito. Rispetto alle ultime stagioni, i nerazzurri possono contare su un attacco più completo e profondo dal punto di vista delle scelte", sottolinea il quotidiano romano.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro.