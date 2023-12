L'obiettivo primo posto nel girone di Champions è tutt'altro che secondario in casa Inter. Anzi, dentro le mura di Appiano sanno benissimo quanto conti battere domani la Real Sociedad e presentarsi ai sorteggi da testa di serie: i nerazzurri vogliono continuare a stupire anche in Europa e allora domani sera andrà in campo una squadra molto competitiva. La testa non sarà alla Lazio.

Secondo il Corsport, qualche cambio ci sarà, ma non certo la rivoluzione di Lisbona. Certo di una maglia Frattesi, plausibile anche vedere Sanchez partire dal 1': entrambi sono rimasti in panchina l'altra sera contro l'Udinese. Rifiaterebbe Thuram. E poi resta l'incognita Cuadrado: finalmente titolare o ancora jolly a gara in corso?