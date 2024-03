Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti del centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi, espulso nel concitato finale di Lazio-Milan di venerdì. Il francese sarà infatti fermato per due giornate "per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario", come si legge nel comunicato. Un turno di stop anche all'altro laziale Adam Marusic, così come per Ebosele (Udinese), Pellegrini (Lazio), Ricci (Torino), Walace (Udinese), Leao (Milan), Beltran (Fiorentina), Dawidowicz (Hellas Verona), Florenzi (Milan), Holm (Atalanta), Kristensen (Roma), Vasquez (Genoa), Vlahovic (Juventus). Due turni di squalifica tra gli allenatori per Ivan Juric del Torino, con ammenda di 15mila euro, "per essersi inoltre, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Finisce nell'elenco dei diffidati Lautaro Martinez, multato oltretutto di duemila euro "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Diffida anche per Hernandez (Milan), Almqvist (Lecce), Bondo (Monza), Strootman (Genoa). Sesta sanzione per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Tra le società, multe per Napoli (15mila euro), Juventus (8mila), Lecce (3mila) e Lazio (1.500 euro).

