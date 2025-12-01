Intervistato da Sky Sport a margine del Gran Galà del calcio, Lautaro Martinez parla così all'indomani della doppietta segnata a Pisa che ha regalato la vittoria all'Inter: "Io esulto sempre così, fare gol è sempre bello. E' importante segnare per gli attaccanti, poi ieri venivamo da due sconfitte ed era importante per la classifica. Era importante vincere e lo abbiamo fatto".

Come mai qualche giro a vuoto?

"Parliamo di tutto tra di noi, dobbiamo aggiustare questa cosa. Giochiamo sempre bene, la prestazione c'è sempre, ma dentro una gara devi essere intelligente a fare lo switch come dice il mister. Dobbiamo essere bravi ad adattarci".

Che rapporto sta nascendo con Chivu?

"Bellissimo, parliamo ogni giorno con lui. Ci abbraccia sempre, anche troppo (ride, ndr). Ricevo più abbracci da lui che da mia moglie, ma è il suo modo di fare. Ci fa piacere perché lui ha già vissuto le cose di spogliatoio, capisce tutto. Avevamo bisogno di un allenatore così: ci dà libertà, fiducia, ci dice che dobbiamo mettere il nostro valore in campo. Sono contento di come ha iniziato la sua avventura all'Inter. Il gruppo viene prima di tutto, è la cosa più importante per trovare nuove energie e per cercare di vincere i trofei. Non siamo tutti amici, ma c'è un bel rapporto tra di noi: se il gruppo è forte, si raggiungono gli obiettivi. L'Inter deve puntare ad arrivare in fondo in tutte le competizioni".

Le differenze tra Chivu e Inzaghi.

"Sono due allenatori simili, che vogliono proporre un buon calcio. Con Cristian pressiamo più alti, recuperiamo subito palla. E' una cosa che cerchiamo di migliorare ogni giorni, ci ha dato tanti benefici in questi prima parte di stagione".