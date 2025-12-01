Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti nella zona mista a margine dell'evento del Gran Galà di calcio. Ecco le parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.

"Sono sempre concentrato su quello da fare in campo, le partite si sviluppano in maniera diversa, bisogna farsi trovare pronti. L'Inter deve vincere sempre, le due sconfitte ci hanno fatto male, a Pisa non abbiamo iniziato magari bene, ma nel secondo tempo abbiamo fatto sempre meglio", le sue parole.

Sono troppo severi con te?

"Questo fa parte del gioco, io cerco sempre di migliorare, andare avanti e rendere felici i tifosi dell'Inter. Penso alla mia famiglia, al gruppo e alla mia Inter per fare sempre meglio".

L'Inter viene criticata di più dall'esterno perché è la più forte?

"Non lo so, ogni stagione noi cerchiamo di arrivare sempre in fondo. Lo abbiamo sempre fatto: Quest'anno ci sono tante squadre in vetta vicine, penso che sarà così fino alla fine. Il campionato italiano è sempre difficile, quest'anno è più equilibrato".

Tu e Chivu vi abbracciate tutti i giorni?

"E' vero, lui è uno che abbraccia tutti"