Edin Dzeko ha rilasciato la sua prima intervista dal trasferimento in Turchia, e ai microfoni del quotidiano turco Milliyet racconta il perchè della scelta del Fenerbahçe. L'intervista parte dal racconto della sua infanzia, le difficoltà della guerra in Bosnia, e i primi periodi positivi al Wolfsburg dove si è fatto conoscere. "Grazie alla società e all'allenatore Magath ho imparato la mentalità tedesca - ha detto Il Cigno di Sarajevo -. Ci vuole sempre un duro lavoro perché nessuno ti regala niente, tutto quello che ho avuto l'ho guadagnato sul campo. Mi piace giocare a calcio e ora devo rimettermi in gioco qui.

Quando ho giocato in Germania, ho detto che volevo giocare in Inghilterra. Perché la Premier League è il miglior campionato del mondo per me. Volevo vedere se potevo giocare con i migliori giocatori del mondo nel miglior campionato del mondo. Non avevo paura perché se fallisci, fallisci. Ma se non provi, non sai se fallirai. Volevo andare in Inghilterra per dimostrare che potevo farcela lì. Quando ero in Bosnia, il campionato italiano era il miglior campionato. Un paese a noi vicino l'Italia. Giocavano calciatori come Ronaldo, Maldini e Baggio. Era un sogno giocare lì. Non avrei pensato di giocarci un giorno, mi sembrava un sogno lontano. Il mio desiderio più grande comunque era giocare per il mio club Zeljeznicar. Ho segnato un gol lì, ma ho giocato 1,5-2 anni. Giocare lì significava tutto per me. Certo, il campionato italiano era il miglior campionato, ma non puoi immaginare di poterci giocare.

Differenze tra i vari campionati? Non voglio scegliere, perché ogni club fa parte della mia carriera. Prima di tutto, ho adorato i periodi in cui giocavo in Repubblica Ceca. Perché mi ha dato qualcosa. Quando costruisci una casa, devi prima costruire le fondamenta. Pertanto, ogni parte della mia carriera è importante. Non mi piace scegliere, ma come ho già detto, la Premier League è il miglior campionato secondo me. Anche in Italia mi sono divertito molto. Difficile scegliere…

Ora la Turchia, solo il Fenerbahçe mi voleva qui, so che il Besiktas mi ha cercato due anni fa. Ho scelto questo club perché non vince un campionato da 9 anni, per me è impensabile e questo ha indirizzato la mia scelta. È importante riuscire a rendere felici le persone con le mie qualità non solo in campo, ma anche fuori dal campo, e portare qui questa mentalità e qualità. Perché questa squadra ha bisogno di vincere trofei ogni anno. Quando ho parlato con il club, ho visto quanto mi volevano. Mi hanno presentato l'intero progetto. Non posso fornire dettagli. Ma il Fenerbahçe è il club più grande della Turchia. Una volta che sono venuti da te e ti hanno mostrato rispetto, questo mi è già bastato. Quando ho parlato con loro, quando ho parlato con il presidente, anche lui era molto entusiasta. È innamorato del club e vuole che questo club diventi campione. Mi ha detto la stessa cosa: 'Abbiamo bisogno di te dentro e fuori dal campo'.

Come faccio a essere in forma a 37 anni? La mentalità è importante. Certo che devi lavorare sodo. Perché dopo i 30 anni, devi prestare più attenzione al tuo corpo. Se ti fai male, non puoi mostrare le tue qualità. Non puoi giocare per molto tempo. Per fortuna non ho avuto troppi infortuni. Ma questo è in parte merito del mio lavoro. Perché cerco di fare un lavoro di prevenzione degli infortuni ogni giorno.

Milano o Istanbul? Ho vissuto a Milano per 2 anni. Ma appena sono arrivato a Istanbul mi è piaciuto molto. Quindi posso dire entrambe. Mi sento già a casa. Non molto diverso dalla mia vita a Milano o a Roma. Fa parte del nostro lavoro. Devi abituarti velocemente. È più facile soprattutto quando hai compagni di squadra e dipendenti nella struttura. Forse i fan qui sono un po' più fanatici. Sono molto educati quando vogliono fare una foto con me. Non sono ancora uscito molto. Per ora esco solo a cena e roba del genere perché non c'è tempo a parte quello. Ci alleniamo tutti i giorni, abbiamo partite. Ma finora sta andando bene".