Con la chiusura della settimana dedicata alle coppe europee e tutti i risultati delle semifinali di andata, l'Inter mantiene la propria posizione nel club ranking della Uefa. In testa c'è sempre il Real Madrid con 143.500 di coefficiente, davanti al Manchester City con 137.750 e al Bayern Monaco con 135.250.

Quarto posto per il Liverpool a 125.500, quindi il Paris Saint-Germain con 113.00 e proprio l'Inter, sesta, a 112.750. Settimo il Borussia Dortmund a 106.750, segue il Chelsea a 104.500, a pari punti con la Roma. Decimo il Barcellona a 103.250.

Tra le italiane sedicesima l'Atalanta a 82.000, diciannovesimo il Milan a 78.000, ventunesima la Lazio a 76.000, ventiduesima la Juventus a 74.250, trentatreesima la Fiorentina a 61.000, insieme al Napoli. Ottantanovesimo il Bologna a 11.000.

In compenso l'Inter è in vetta per quel che riguarda i punteggi per la sola stagione 2024/25. I nerazzurri sono a 36.750, davanti a Barcellona (36.250) e Arsenal (36.000).