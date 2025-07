Il Galatasaray vuole Hakan Calhanoglu, ma vorrebbe farlo a condizioni risibili. Secondo le informazioni del quotidiano turco Milliyet, infatti, il club di Istanbul sarebbe disposto ad offrire al massimo 15 milioni di euro per il capitano della Nazionale turca, una cifra decisamente bassa per il club nerazzurro che si aspetta un corrispettivo di trasferimento di almeno 30 milioni di euro.

Si dice che Hakan, in vacanza a Bodrum, sia intenzionato a trasferirsi al Galatasaray e voglia comprensione dall'Inter, alla quale si è aggregato a titolo gratuito. Oltretutto, il Cimbom non è il solo club interessato: detto dell'interesse palesato in Premier League da parte di club come il Manchester United e il Fulham, che hanno già avuto dei contatti con i manager del giocatore, adesso spunta anche una nuova pista che porta dritta a... Simone Inzaghi. Pare infatti che l'ex tecnico dell'Inter riabbraccerebbe volentieri uno dei giocatori chiave della sua Inter all'Al-Hilal e che per questo il club saudita può lanciarsi nell'affondo ricoprendo d'oro il calciatore e mettendo magari sul piatto una bella somma anche per i nerazzurri.