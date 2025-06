Acerbi, Darmian e Mkhitaryan si stanno ritagliando un ruolo da protagonisti anche al Mondiale per Club. Sono tre dei giocatori dell'Inter più "anziani" e si stanno dimostrando anche con Chivu un valore aggiunto.

Darmian è stato chiamato agli straordinari. Partito titolare sulla fascia esterna all'esordio contro il Monterrey, ha poi svolto il ruolo di braccetto di difesa a causa della doppia assenza di Pavard e Bisseck per infortunio.

Acerbi ha giocato fin qui due partite su tre al centro della difesa, mentre Mkhitaryan contro il River Plate ha fatto capire, ancora una volta, di essere un giocatore di un'altra categoria.

Il Mondiale per Club è lo spartiacque tra la stagione 2024/2025 e la stagione 2025/2026. Dei tre quello più a rischio è sicuramente Acerbi (37 anni). L'Inter ha la possibilità, tramite una penale, di rescindere il contratto in scadenza nel 2026 e di salutare il difensore dopo stagioni incredibili. Stesso discorso e stessa scadenza anche per Darmian (36 anni a dicembre) e Mkhitaryan (36 anni).

In difesa l'Inter sembra intenzionato a fare un investimento importante, per regalare a Chivu un difensore già pronto (ma giovane) da alternare con De Vrij. Darmian può restare a disposizione grazie alla sua duttilità: l'azzurro può giocare in difesa e su entrambe le fasce in caso di emergenza. Mkhitaryan invece potrebbe essere più alternato rispetto alla passata stagione, grazie anche all'acquisto di Sucic. Questo potrebbe permettergli anche di dosare le energie nel corso della lunga stagione.

Discorsi che l'Inter sta approfondendo in ottica mercato e che subiranno un'accelerazione importante post Mondiale per Club. I tifosi sui social invocano un ringiovanimento importante della rosa e chiedono alla dirigenza nerazzurra di prendere scelte dolorose e coraggiose allo stesso tempo. A Marotta e Ausilio la decisione finale.

