Continua a correre fortissimo la neopromossa Cremonese, che ha perso solamente una partita contro l'Inter in queste prime nove giornate di Serie A. I grigiorossi espugnano il Ferraris battendo 2-0 il Genoa. Decisiva la grande doppietta di Bonazzoli: una spettacolare rovesciata e una volèe su cross da corner. Vieira ha le ore contate? Il Grifone è ultimo e non riesce a decollare. Pari a reti bianche nell'altra sfida della serata, tra Bologna e Torino.