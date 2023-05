Intervistato dai canali ufficiali del club granata, il tecnico del Torino Ivan Juric parla così dopo il pari contro il Monza proiettandosi anche verso il finale di stagione della squadra: "La squadra ha fatto una grandissima gara stradominata per lunghi tratti, poi alla fine sembrava esserci quel rigore chiarissimo e ti senti male - ha esordito -. La squadra avrebbe meritato la vittoria alla grande. Caprari poi ha fatto un grande gol, ci sono le qualità degli avversari... Ma il Toro sta facendo da tempo le cose bene, c'è da migliorare ma per oggi c'è rammarico perché i ragazzi hanno fatto bene".

Quale l'obiettivo del finale di stagione?

Ci siamo, la squadra c'è. Speriamo di recuperare qualcuno, dobbiamo fare il massimo perché siamo in un bel momento. Ora ci restano 4 gare difficilissime, contro due squadre che lottano per non retrocedere poi Inter e Fiorentina".