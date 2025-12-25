Il Napoli ha superato anche il Bologna e vince la Supercoppa italiana 2025, aggiungendo quindi già il secondo trofeo in bacheca dalla gestione di Antonio Conte. Una gara dominata in lungo e in largo ed un successo che fa ben sperare per il futuro del club di Aurelio De Laurentiis.

Così l'esterno azzurro Pasquale Mazzocchi, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato così la conquista della coppa: "Come ho detto: il tempo premia chi merita". Di seguito il post.