Giornata di riposo oggi per la Juventus, con la squadra che ha trascorso il Natale insieme alle proprie famiglie. Una pausa breve, prima di tornare subito a concentrarsi sul prossimo impegno ufficiale.

Da domani, infatti, per i bianconeri scatterà già la vigilia della gara contro il Pisa e il gruppo riprenderà la preparazione alla Continassa. Il programma è stato definito nei dettagli: la Juventus non partirà venerdì per la Toscana, ma effettuerà il viaggio solo nella giornata di sabato, a ridosso del match.

Per quanto riguarda la comunicazione, non è prevista la conferenza stampa di Luciano Spalletti. La scelta è legata alla coincidenza con Santo Stefano, giornata festiva che ha portato lo staff a rinviare gli appuntamenti con i media.