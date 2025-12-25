Giornata di riposo oggi per la Juventus, con la squadra che ha trascorso il Natale insieme alle proprie famiglie. Una pausa breve, prima di tornare subito a concentrarsi sul prossimo impegno ufficiale.
Da domani, infatti, per i bianconeri scatterà già la vigilia della gara contro il Pisa e il gruppo riprenderà la preparazione alla Continassa. Il programma è stato definito nei dettagli: la Juventus non partirà venerdì per la Toscana, ma effettuerà il viaggio solo nella giornata di sabato, a ridosso del match.
Per quanto riguarda la comunicazione, non è prevista la conferenza stampa di Luciano Spalletti. La scelta è legata alla coincidenza con Santo Stefano, giornata festiva che ha portato lo staff a rinviare gli appuntamenti con i media.
Data: Gio 25 dicembre 2025 alle 22:30
