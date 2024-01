Mentre quattro squadre sono lontane dall'Italia per disputare la Supercoppa, la Serie A va avanti in parallelo con le partite della 21esima giornata, per le quali sono stati scelti gli arbitri. Per la sfida tra Lecce e Juventus è stato indicato Daniele Doveri, mentre per la partita di sabato tra Udinese e Milan il fischietto è stato affidato a Fabio Maresca. Da segnalare l'assenza dalle designazioni di Michael Fabbri e Luigi Nasca, protagonisti in negativo della sfida Inter-Verona.

Questo il quadro completo:

ROMA – H. VERONA Sabato 20/01 h.18.00

SACCHI

CAPALDO – AFFATATO

IV: MASSIMI

VAR: PAIRETTO

AVAR: VALERI

UDINESE – MILAN Sabato 20/01 h.20.45

MARESCA

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: BARONI

VAR: ABISSO

AVAR: IRRATI

FROSINONE – CAGLIARI h. 12.30

DIONISI

DE MEO – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: CHIFFI

AVAR: PAIRETTO

EMPOLI – MONZA h. 15.00

GIUA

MELI – ALASSIO

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

SALERNITANA – GENOA h. 18.00

ORSATO

VIVENZI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

LECCE – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

BERTI – RICCI

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: ABISSO