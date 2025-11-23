Torna la Serie A anche per l'Inter e lo fa con una delle gare più attese dell'anno: il derby. Sfida carica di significato anche in considerazione della classifica e dei recenti incroci con il Milan, particolarmente avari di soddisfazione per i colori nerazzurri. Ma questa è un'altra stagione e l'intenzione è quello di cambiare la storia.

QUI INTER – Chivu sembra avere le idee chiare sull'undici da mandare in campo stasera, ma all'esterno permangono almeno tre dubbi. Il primo riguarda la difesa, con l'ormai consueto ballottaggio Acerbi-Bisseck: l'ex Sassuolo potrebbe spuntarla facendo valere il tasso d'esperienza, fondamentale in questi match. L'altro nodo da sciogliere riguarda la mezzala mancina: Sucic o Zielinski? Infine, occhio all'attacco: Thuram è in vantaggio su Bonny, ma l'ex Parma non è ancora tagliato fuori per far coppia con Lautaro. Niente da fare per Dumfries: l'esterno è ai box e il suo posto sarà preso da Carlos Augusto, considerando il perdurare dell'assenza di Darmian. Ancora ai box Mkhitaryan.

QUI MILAN – Pochissimi dubbi in casa Milan. Anzi, forse nessuno: il ballottaggio a sinistra dovrebbe vedere la vittoria di Bartesaghi su Estupiñan. Per il resto, torna dall'inizio Rabiot dopo un lungo periodo in infermeria. In attacco, vista l'assenza di Gimenez, scontata la coppia Pulisic-Leao. E in difesa si rivede Tomori che prenderà il posto di De Winter. Indisponibile anche Athekame.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Mkhitaryan, Dumfries.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Panchina: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Nkunku.

Allenatore: Allegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Athekame, Gimenez.

ARBITRO: Sozza.

Assistenti: Peretti e Colarossi.

Quarto ufficiale: Marcenaro.

Var: Aureliano.

Avar: Di Paolo.

