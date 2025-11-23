"L'esordiente contro il veterano". La Repubblica sintetizza così la sfida di questa sera Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, avversari a San Siro in un affascinante Inter-Milan dal sapore d'alta classifica. Il romeno è al primo Derby di Milano da allenatore dopo averne giocati tanti da giocatore, mentre il rossonero ne conta ben otto a cavallo tra il 2010 e il 2013.

Per quanto riguarda la formazione nerazzurra anche il quotidiano generalista sostiene l'ipotesi di Carlos Augusto sulla fascia destra, mentre il mezzo al campo resiste il dubbio tra Zielinski e Sucic. In attacco si rivede la ThuLa.