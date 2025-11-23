Intervenuto sulle frequenze di DAZN, Emanuele Giaccherini ha parlato di alcuni cambiamenti e di qualche conferma che il Milan è pronto ad apportare in vista della sfida di domani sera contro l'Inter. Di seguito le sue parole: "Mi immagino il Leao che faccia il Leao, che giochi nella zona a sinistra, con Pulisic che svaria molto sul fronte offensivo. Saranno fondamentali Fofana e Rabiot. Il Milan davanti svuoterà tanto l'area e non avrà punti di riferimento".