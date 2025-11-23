Il Derby di Milano è tornato da scudetto. Questa sera Inter e Milan si sfideranno a San Siro dall'alto della posizione in classifica, con l'affascinante duello in panchina tra il giovane e moderno Cristian Chivu e il più esperto e pragmatico Massimiliano Allegri. Per il romeno si tratta del primo derby da allenatore dopo quelli affrontati nel settore giovanile interista.

Il club di Viale della Liberazione, "a differenza dei cugini rossoneri, la punta di diamante ce l’ha dietro la scrivania - scrive il Corriere dello Sport -. È Beppe Marotta il numero uno dei dirigenti del calcio italiano. Che anche quando si ritrova in difficoltà, estrae il coniglio dal cilindro. Lo fece con Inzaghi nel complicato post-Conte. Si è ripetuto quando il travaglio è stato dovuto all’addio di Simone. Aveva scelto Fabregas, forse sottovalutando la forza persuasiva del Como. Ma poi ha saputo puntare su Chivu vero volto nuovo tra gli allenatori di Serie A. Uno che il calcio lo conosce bene, lo ha anche praticato da protagonista".