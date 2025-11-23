Venerdì sera, intorno alle 23, Ornella Vanoni si è spenta nella sua Milano, che oggi la ricorderà nella speciale serata del derby tra Inter e Milan. La città è in lutto per la scomparsa di una delle icone della musica italiana che questa sera, come racconta Tuttosport, verrà salutata anche da San Siro.

"L’Inter, che gioca in casa, ha previsto un momento di ricordo per la cantante, quando le squadre rientreranno negli spogliatoi alla fine del riscaldamento" informa il quotidiano torinese, ricordando poi la stima reciproca tra la Vanoni e Ange-Yoan Bonny. "Già perché negli ultimi tempi Ornella era stata anche protagonista di questa amicizia inaspettata con l’attaccante dell’Inter, che si era dichiarato suo ammiratore incondizionato. Lei aveva fatto sapere che le sarebbe piaciuto conoscerlo, non si potrà", chiosa TS.