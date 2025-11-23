Importante successo per l'Inter U23, che sbanca il Briamasco di Trento per 0-1: decisivo un gol di Spinaccé da vero rapace di area di rigore. Ecco le pagelle del lunch match della 15esima giornata del girone A di Serie C.

MELGRATI 7 - Nel primo tempo è sostanzialmente inoperoso, poi nella ripresa cala tre parate fondamentali. I suoi interventi consentono al risultato di rimanere inchiodato sullo 0-0, prima del gol di Spinaccé. Sicuramente ha tanti meriti in questa vittoria dell'Inter U23.

STANTE 6.5 - Ennesima prestazione positiva per il difensore rhodense. La sua affidabiltà, ormai, non fa più notizia, come sempre abbinata a grande intensità.

PRESTIA 6.5 - Vola altissimo sul gol di Spinaccé, risultando fondamentale nella dinamica della rete del compagno. In difesa non concede nulla a Pellegrini. Salva anche sul cross di Capone, pur indirizzando la sfera verso la propria porta in chiusura: non poteva intervenire diversamente, poi ci ha pensato Melgrati a evitare l'autogol.

MAYE' 6 - Bene dietro, nel finale riesce a farsi vedere anche in fase di spinta. Rischia tanto nel primo tempo, quando un'incomprensione con Melgrati sarebbe potuta costare carissimo.

CINQUEGRANO 5.5 - Tanta corsa, poca precisione. Arriva spesso sul fondo ma non riesce a incidere sulla partita. Dal 72' BERENBRUCH 6 - Lotta in mezzo al campo dopo il vantaggio.

KACZMARSKI 6 - Prestazione affidabile a centrocampo, dove non fa mancare il suo apporto in fase difensiva. Forse avrebbe potuto dare qualcosa in più in termini di qualità. Dall'81' ZANCHETTA S.V.

FIORDILINO 6.5 - Sempre al posto giusto. Quando la partita si sporca è fondamentale per dare ordine e limitare le iniziative offensive del Trento.

KAMATE' 5.5 - Solita intensità, con un pizzico di qualità in meno rispetto a quanto ci ha abituato. Da un giocatore del suo livello è lecito aspettarsi qualcosa in più. Dall'89' RE CECCONI S.V.

DAVID 6 - Dopo 75 minuti abbastanza anonimi, con una grossa sbavatura in apertura di ripresa su cui mette una pezza Melgrati, è fondamentale in occasione del gol. Da una sua sgroppata nasce l'angolo da cui arriva la rete di Spinaccé. Proprio lui, inoltre, batte il calcio piazzato decisivo.

LAVELLI 5 - Impalpabile. Fatica tantissimo a entrare in partita, complici i ritmi bassi e i compagni che raramente riescono a trovarlo. Poco cercato sia in profondità, sia quando si abbassa per cucire il gioco. Dal 46' SPINACCE' 6.5 - Anche lui, come Lavelli, non è particolarmente rifornito dai compagni e fatica ad accendersi. Poi, però, su uno dei pochi palloni toccati fa gol e decide la gara, conquistandosi la sufficienza abbondante.

AGBONIFO 6 - Sicuramente più pimpante dei compagni di reparto, avrebbe dovuto gestire meglio le due o tre ripartenze che ha orchestrato nella ripresa, cercando i compagni. Dal 72' IDDRISSOU 6 - Un quarto d'ora e poco più in cui non ha particolare spazio per incidere, considerato anche che l'Inter U23 è passata in vantaggio quando era appena entrato. Bravo nel finale in un paio di situazioni sporche.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - Dopo 75 minuti equilibrati e a tratti complicati, la sua squadra resiste e vince, ancora una volta con un gol di un subentrato, come a Zanica con Topalovic. Lontano da Monza questa Inter U23 vola: merito anche della precisa fase difensiva preparata dal suo allenatore.