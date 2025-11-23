Il derby di questa sera tra Inter e Milan porterò nelle casse del club di Viale della Liberazione la cifra record di oltre 8 milioni di euro, nuovo primato della storia della Serie A. Lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport mentre ricorda che l'evento di San Siro sarà coperto da 30 broadcaster in oltre 200 Paesi, più di 250 giornalisti e 50 fotografi accreditati. Rispetto al passato, però, saranno ancora assenti le coreografie delle due curve, con l'unico pezzo di stadio colorato previsto tra il primo e secondo arancio.

Tanti gli ospiti di spicco presenti in tribuna. Ad assistere al match ci saranno il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli, il ct dell’Italia Gennaro Gattuso (ex giocatore e allenatore rossonero) e tanti ex nerazzurri come Toldo, Zenga, Cruz, Cordoba, Samuel, Cambiasso, Silvestre, Ventola, Galante, Berti e Muraro, oltre al milanista Serginho.