Ospite di Vamos! su DAZN a poche ore dal derby di Milano, Hernanes ha dedicato parole di grande apprezzamento a Cristian Chivu, soffermandosi anche sui protagonisti attesi della sfida di San Siro.

L’ex centrocampista nerazzurro ha sottolineato l’impatto del tecnico rumeno: “È un allenatore giovane, ma la passione ce l’ha tutta”, ha dichiarato, evidenziando come Chivu abbia saputo dare identità e continuità all’Inter nonostante le difficoltà vissute negli ultimi derby. Per il Profeta, i nerazzurri restano la squadra più completa della Serie A: “È la migliore del campionato. Il derby è una partita a sé, quasi una finale, ma la rosa dell’Inter è fortissima. L’anno scorso ha sofferto contro il Milan, ora sono curioso di vedere cosa succederà.”

Hernanes ha rivolto lo sguardo anche in casa rossonera, indicando i giocatori che più lo affascinano:

“Voglio vedere Pulisic insieme a Leao in una partita così importante. Pulisic e Nico Paz sono i miei preferiti in questo campionato.”

Un passaggio anche su Akanji, oggi perno dell’Inter e in passato vicino al Milan:

“Poteva giocare in rossonero? Le scelte cambiano tutto. Aveva due grandi opzioni ma ha scelto l’Inter perché si adattava meglio al suo modo di giocare.”

In chiusura il confronto tra due registi del derby:

“Modric è impressionante per geometrie e intelligenza, è tutto testa. Calhanoglu ha più energia, più tiro e più spunti: caratteristiche diverse, entrambe decisive.”