Si avvicina il calcio d’inizio del derby di Milano e Manuel Akanji racconta le sue sensazioni anche ai microfoni di DAZN dal prato di San Siro:

Come ti senti a essere un giocatore dell’Inter in questo derby? In estate sei stato al centro di un derby di mercato.
“Sono molto felice di giocarlo dalla parte nerazzurra, è una delle partite più grandi del mondo. Speriamo di poter vincere”.

Come si marca Rafael Leao?
“Ve lo mostrerò stasera. Sicuramente è un grande giocatore ma credo nelle mie potenzialità. Sarà una grande partita anche per questo”.

Sezione: Focus / Data: Dom 23 novembre 2025 alle 19:50
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print