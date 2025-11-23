Non ci saranno gli striscioni, ma il tifo sì. Dopo il ritiro del nullaosta per gli stendardi del secondo anello blu, su tutti quello 'Sodalizio rossonero', la Curva Sud del Milan annuncia tramite la propria pagina Instagram di rinunciare allo sciopero del tifo e invita tutti ad alzare la voce per sostenere Rafael Leao e compagni nel derby contro l'Inter: "Al derby in Curva Sud troverete sì, lo stesso grigiore di inizio anno, quindi niente coreografie, stendardi e bandiere (…). Ci sarà però una grossa differenza rispetto ad agosto, dove siamo rimasti in silenzio per sensibilizzare l’opinione pubblica e la Società. Oggi non dobbiamo spiegare più nulla a nessuno perché tutti stanno vedendo cosa sta accadendo. Stasera quindi, si alzerà forte la voce potente di quel muro nero che qualcuno continua a picconare ma che resiste, perché oggi non ce la sentiamo di lasciare da soli Mister e squadra, del tutto incolpevoli in questa vicenda”.