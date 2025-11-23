Fulvio Collovati prevede una partita a scacchi questa sera tra Inter e Milan, protagonisti a San Siro di un derby ad alta quota: "Ci sarà tanto tatticismo: la squadra di Allegri non fa pressing, l'Inter gestisce la palla ma è ordinata in campo", le parole dell'ex difensore a Leggo.it.

Le due squadre rispecchiano le idee dei rispettivi allenatori, che Collovati inquadra così: "Su Allegri non avevo dubbi, ho sempre pensato che avrebbe fatto bene al Milan. Su Chivu, onestamente, mi sto ricredendo dopo i dubbi che nutrivo al suo arrivo. Invece, è entrato nel cuore dei giocatori e li ha convinti a seguirlo. Non ha stravolto il lavoro di Inzaghi ma ha reso l'Inter più offensiva, anche se subisce ancora un po' troppo".