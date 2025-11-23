Non si ferma la marcia della Roma, prima in classifica da sola dopo dodici giornate, in attesa di capire se questa sera, dopo il derby, la raggiungerà l'Inter. Un momento magico che Gian Piero Gasperini commenta così a DAZN dopo la vittoria per 3-1 sul campo della Cremonese: "Se continuiamo a sognare? Continuiamo a giocare così, sulla cosa del sogno mi sono già spiegato ieri. E' giusto sognare, sappiamo benissimo che i sogni si avverano rarissime volte. Ma è bello viverli, e noi lo stiamo facendo. Cerchiamo di allungare ancora un po' il sonno", ha detto scherzando il tecnico dei giallorossi a proposito dell'ambizione della sua squadra di puntare allo scudetto.