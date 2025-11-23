La Roma fa il suo dovere sul campo della Cremonese strappando i tre punti che la issano al primo posto solitario in classifica, in attesa della risposta dell'Inter che stasera affronta il Milan nel derby della Madonnina. La squadra di Gian Piero Gasperini, espulso per proteste, stende 3-1 i grigiorossi in una gara più complicata di quanto non dica il risultato finale: la sblocca Matias Soulé al 17', poi è Evan Ferguson, con il primo gol con la maglia dei capitolini, a chiudere virtualmente i giochi al 64'. Cinque minuti dopo Wesley, con un tocco sotto delizioso a battere Emil Audero, manda i titoli di coda in anticipo. Inutile il gol di Francesco Folino nel recupero che fissa un risultato che dà ulteriore slancio a Cristante e compagni, attesi domenica sera dal big match con il Napoli. 

Sezione: Focus / Data: Dom 23 novembre 2025 alle 16:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print