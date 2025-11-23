"Il primo derby di Cristian Chivu sembra una canzone di Ornella Vanoni" si legge sul Corriere della Sera nella sua presentazione al derby di Milano di questa sera, dove c'è spazio anche e soprattutto ad un omaggio a Ornella Vanoni, artista milanese di fede milanista ma tifosa del suo giovane fan Bonny. E a proposito di Bonny, l'ex Parma oggi dovrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto al come back di Marcus Thuram. "Ma assieme a Esposito, Bonny è una delle armi in più dell'Inter rispetto ai cinque derby senza vittoria della scorsa stagione. Quella in meno è Dumfries" si legge ancora sul quotidiano milanese che sull'olandese ricorda il problema alla caviglia che lo rende indisponibile pure per Madrid e che costringe Chivu a riadattare Carlos Augusto sulla fascia destra.

E a proposito di scelte, secondo il Corsera, dovrebbe essere Acerbi il centrale di difesa scelto dal tecnico romeno, attanagliato dal ballottaggio in questione: l'ex Lazio dovrebbe partire in vantaggio su Bisseck e De Vrij, "ma di fronte all'abilità in contropiede del Milan la tipologia del centrale è un fattore da considerare. E le letture del vecchio 'Ace' sono ancora le migliori". Zielinski è in leggero vantaggio su Sucic, e "se Chivu sdrammatizza, quasi in modo ostentato, non è un caso. L'ultimo derby vinto dai nerazzurri è quello della seconda stella, dopo di che sono arrivate cinque partite senza vittoria. Tante. Troppe".