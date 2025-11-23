A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan, il presidente rossonero Paolo Scaroni parla a DAZN per presentare il primo Derby di Milano che i due club giocano da proprietari di San Siro: "Lo stadio lo dividiamo da tanto, oggi siamo proprietari ma è da tanto che gestiamo San Siro insieme - ricorda il numero uno del Diavolo mentre parla al fianco di Beppe Marotta -. Abbiamo fattto un lungo percorso insieme, ma le cose belle richiedono tempo. Bisogna che il nuovo stadio sia iconico come quello in cui i due club hanno avuto tanti successi".

Questo derby è affascinante anche per la posizione in classifica delle due squadre.

"Noi abbiamo lavorato per rendere la squadra competitiva e penso che si siamo riusciti. Poi, come dice Allegri, i conti si fanno a marzo. Siamo fiduciosi, abbiamo costruito tanti accordi con l'Inter per lo stadio ma nella prossima ora e mezza ci sarà tanta rivalità".