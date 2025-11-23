"Sono un giocatore con molta forza fisica, in campo mi piace mettermi a disposizione dei miei compagni e legare il gioco della squadra", ha detto Matteo Lavelli nel suo identikit fatto ai canali ufficiali del club nella breve intervista rilasciata per il Match Day Programme. "Sono cresciuto" ha ammesso l'attaccante nerazzurro che sente "di aver acquisito esperienza e personalità", cresciuti nel tempo.

"Il sogno di diventare calciatore è nato dalla passione calcistica di mio nonno e di mio padre che mi hanno sempre seguito sul campo e mi sono stati vicini, soprattutto nei momenti difficili: se sono qui oggi è anche grazie a loro" ha continuato omaggiando la famiglia che lo ha sempre affiancato passo dopo passo.

Come preparo le sfide?

"Con l'obbiettivo di vincerle".