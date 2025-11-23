"Lautaro si merita di entrare sempre più nella storia del club. Rappresenta l'interismo. Indossa la nostra maglia come una seconda pelle e fa parte da tempo della nostra grande famiglia, nel senso più profondo del termine". Intervistato dall'edizione milanese de La Repubblica, Sando Mazzola incensa il capitano dell'Inter nel giorno del Derby di Milano.

Quale delle caratteristiche di Lautaro le piace di più?

"L'altruismo, la voglia di lottare su ogni pallone, essere sempre in prima linea e soprattutto il suo fiuto del gol. E da quello che ho visto sui campi di allenamento, alla Pinetina, vuole sempre migliorarsi. Quello è il segreto per restare sempre al top".

Insieme in campo, avreste formato una bella coppia?

"Certo. Lui a battagliare con i difensori e io a inserirmi negli spazi, un po' come fa Thuram, nel quale mi rivedo. Il suo ritorno dall'infortunio è una buona notizia per l'Inter".

Che derby si aspetta?

"I derby sono sempre delle partite senza regole, conteranno l'approccio mentale e la voglia di fare felici i propri tifosi".

Un pronostico?

"Per carità, sono troppo scaramantico...".

Come giudica questi primi mesi di Chivu sulla panchina dell'Inter?

"Molto bene. Ed ero sicuro che sarebbe andata così. È un uomo molto intelligente e sa di calcio. Gli allenatori emergenti sono quelli che si aggiornano, che vivono ventiquattro ore al giorno per la loro professione. Un bel vantaggio, in un mondo del pallone dove c'è anche chi è rimasto fermo a idee di dieci anni fa".