Un inizio difficile, la pugnalata a freddo causata dal gol di Zeppieri dopo dieci minuti che ha un po' destabilizzato le certezze nerazzurre. Ma una volta ripreso il filo del discorso, l'Inter di Benito Carbone decide di fare sul serio e per il Torino non c'è più scampo: l'Under 20 si impone per 3-1 con una prova d'autorità in quel del Konami Centre, trovando le reti di Manuel Mancuso, Mattia Mosconi e Cristian Carrara e più in generale una prova convincente da parte di tutto il gruppo. Con questa vittoria, l'Inter risale in classifica arrivando a quota 19. Una bella iniezione di fiducia in vista della prova di Youth League contro l'Atletico Madrid e del derby di domenica prossima.

IL TABELLINO

INTER-TORINO 3-1

MARCATORI: 9' Zeppieri (T), 33' Mancuso (I), 43' Mosconi (I), 76' Carrara (I)

INTER: 1 Taho; 2 Della Mora, 3 Marello, 4 Cerpelletti (82' 5 Humanes Gomez), 8 Zarate, 10 Pinotti (74' 19 El Mahboubi), 18 Putsen (62' 23 La Torre), 29 Mancuso (62' 46 Carrara), 30 Mosconi (82' 33 Vukoje), 35 Breda, 48 Peletti.

In panchina: 40 Galliera, 11 Thiago Romano, 14 Conti, 31 Sorino, 47 Pavan, 48 Lissi.

Allenatore: Carbone.

TORINO: 12 Santer; 2 Pellini, 4 Carrascosa, 8 Ferraris (57' 81 Brzyski), 10 Perciun, 11 Zeppieri, 15 Perez Adam (46' 3 Camatta), 19 Zaia, 27 Kugyela (46' 30 Sandrucci), 32 Acquah (57' 17 Spadoni), 93 Carvalho (80' 35 Rafael Melo).

In panchina: 23 Siviero, 6 Desole, 7 Politakis, 22 Bonadiman, 51 Komesse, 66 Gatto.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Diop. Assistenti: Sicuriello-Bettani.

Note

Ammoniti: Mosconi (I), Zaia (T), Rafael Melo (T)

Corner: 10-3

Recupero: 1°T 5', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA DIOP, RIEN NE VA PLUS AL KONAMI CENTRE!! L'INTER SUPERA 3-1 IL TORINO E CONTINUA LA SUA RISALITA IN CLASSIFICA!!!

94' - Prova il tiro anche Gomez, che però viene stoppato da un difensore al momento dello sparo.

91' - Quattro minuti di recupero e altra punizione per i granata.

90' - Fallo di Della Mora, punizione per il Torino.

89' - Tiro di El Mahboubi bravo ad accentrarsi e colpire, palla deviata in corner.

88' - Zaia atterra Gomez, per Diop il fallo non è da sanzione. Anzi, l'arbitro punisce un successivo intervento dello spagnolo.

85' - Atterrato El Mahboubi, cartellino giallo per Rafael Melo.

83' - Bel ripiegamento difensivo di Carrara che guadagna un fallo.

82' - Cambia Carbone: fuori Mosconi per Vukoje, in campo anche Humanes Gomez per Cerpelletti.

81' - Stavolta Sandrucci si prende l'onere della conclusione, che termina altissima.

80' - Altra punizione pericolosa dalla punta della lunetta per il Torino per fallo su Zeppieri di Zarate.

80' - Ultimo cambio nel Toro: dentro Rafael Melo per Carvalho.

79' - Punizione per il Torino, Perciun fa passare la palla sotto la barriera ma Taho è attento e blocca.

IL GOL DI CARRARA - Azione lampo dell'Inter, tutta condotta di prima, che premia l'imbucata di Carrara lestissimo a farsi trovare pronto sull'assist e fulminare Santer con un diagonale implacabile.

76' - GOL GOL GOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEERRRR!! CRIIIIISTIIIIANNN CARRAAAAARAAAA!!!

74' - I neo entrati confezionano una bella azione: da Carrara palla a El Mahboubi che scarica su La Torre il cui tiro a giro termina alto.

74' - Nell'Inter arriva il momento di El Mahboubi, fuori Pinotti.

73' - Spadoni commette fallo su Peletti, si allenta la pressione granata.

70' - Ancora Mosconi tenta l'offensiva e calcia un rasoterra che termina fuori di poco con Santer stavolta immobile.

68' - Pellini necessita dell'intervento dello staff medico granata. Altra interruzione.

66' - Numero di Mosconi che affonda dalla destra, si accentra e calcia: ancora una volta Santer fa muro, sul tap-in Mosconi manda alto.

64' - Apprensione per Mosconi, a terra dolorante dopo un contrasto con Carvalho.

63' - Conclusione di Pinotti, palla che termina sul fondo.

62' - Cambia anche l'Inter: fuori un ottimo Mancuso per Carrara, Putsen lascia il campo a La Torre.

57' - Nuovo doppio cambio per il Torino: dentro Spadoni e Brzyski, fuori Acquah e Ferraris.

56' - L'Inter si divora il 3-1! Guizzo di Breda da corner che però trova l'ennesima paratissima di Santer, poi Zarate non riesce a ribadire in porta da due passi.

55' - Pinotti prende palla a metà campo, arriva in area e punta Pellini che contrasta la sua conclusione.

52' - Zaia sbaglia un controllo poi abbatte Cerpelletti, Diop estrae il giallo.

50' - Risposta Torino: Perciun serve Zeppieri che controlla e calcia mandando alto.

49' - Ancora Santer si esalta coi riflessi chiudendo la porta alla conclusione di Cerpelletti.

48' - Santer nega il gol a Pinotti! Grande conclusione del numero 10 dell'Inter servito da Zarate, gran tuffo del portiere granata che manda in corner.

47' - Cross di Della Mora che finisce sulla traversa, Mosconi è pronto ad avventarsi ma vedendosi arrivare un avversario non impatta bene con la sfera.

-----

12.08 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

12.08 - C'è un doppio cambio nel Torino: in campo Camatta e Sandrucci.

12.07 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Un gol preso praticamente a freddo in ripartenza, un fatto che tra le mura amiche non succedeva da settembre, complica un po' i piani dell'Inter di Carbone che ha bisogno di qualche minuto per assorbire il colpo prima di cominciare nell'ultimo terzo di frazione a macinare gioco, sospinta dalla verve di Mancuso che capitalizza al meglio quanto fatto trovando il gol del pareggio, che dieci minuti dopo diventa vantaggio grazie al colpo volante di Mattia Mosconi sul cross di Manuel Pinotti. Primo tempo nel complesso convincente per i nerazzurri.

------

45' + 5 - Diop manda tutti negli spogliatoi: Inter a riposo in vantaggio per 2-1 sul Torino.

45' + 2 - Arriva il primo giallo del match: è per Mosconi, che si scontra duramente con Carvalho.

45' + 1 - Saranno ben quattro i minuti di recupero.

IL GOL DI MOSCONI - Cross di Pinotti sul quale Mosconi si avventa praticamente solo a tu per tu con Santer, uccellato con una finezza di tacco con la quale piazza la palla all'angolino. Anche per lui è il primo timbro in campionato.

43' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRR!! MAAAAAATTIIIIAAAA MOOOOSCOOONNIIIIII!!

40' - Taho deve uscire per anticipare un Kugyela pronto ad arrivare sul cross di Acquah, Della Mora preso in infilata.

36' - Punizione di Perciun, Carrascosa ci arriva di testa ma la conclusione è troppo debole per impensierire Taho.

IL GOL DI MANCUSO: Sul cross di Marello, Mancuso salta più in alto di tutti e disegna un colpo di testa alla perfezione, col pallone che bacia il palo prima di infilarsi in porta malgrado il disperato tentativo di Santer di toglierla dalla rete. Primo gol in Primavera 1 per Mancuso, indubbiamente il migliore dei suoi sin qui.

33' - GOL GOL GOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEERRR!! MAAAAATIIIIAAAASS MAAAANCUUUSOOOO!!

31' - Uno-due Mosconi-Mancuso, il 29 nerazzurro prova a rientrare sul sinistro ma viene anticipato da Carrascosa.

29' - Cross di Mancuso, Pinotti anticipato: quarto calcio d'angolo per l'Inter.

28' - Punizione di Marello, palla deviata in corner da Perez.

27' - Mosconi si scontra con Acquah, per Diop il fatto è del giocatore granata: punizione dal limite dell'area per l'Inter.

24' - Della Mora strappa palla e prova a innescare la ripartenza, palla a Pinotti che però viene anticipato da Zaia.

22' - Crossa Carvalho, Perciun prova una conclusione volante senza però trovare la giusta coordinazione: pallone sul fondo.

20' - Conclusione velleitaria dalla lunga distanza di Pellini, palla che Taho accompagna all'uscita.

17' - Breda lascia temporaneamente il campo per i soccorsi.

16' - Spunto di Mancuso che si libera di due difensori e calcia, trovando la pronta opposizione di Santer. Sul corner successivo, si innesca dopo un tiro di Mosconi un flipper in area prima che l'azione venga fermata da Diop in quanto c'è Breda a terra.

13' - Prova la reazione l'Inter: tiro di Marello deviato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi Mosconi va al volo, Perez allontana.

11' - Ancora Zeppieri crea il panico nelle maglie difensive nerazzurre, Breda però riesce a rimediare sottraendogli il pallone.

8' - Torino in vantaggio, rete di Zeppieri! Ripartenza perfetta della squadra granata, Zeppieri riceve palla al limite dell'area da Carvalho e con un bel rasoterra infila Taho! Male Peletti in copertura.

8' - Mette in mezzo Della Mora, un difensore del Torino riesce ad anticipare l'accorrente Mosconi.

7' - Cross di Kugyela controllato agevolmente da Taho che para in presa alta.

6' - Perciun prova il tiro, trovando il primo corner del match.

4' - Pinotti si prende una punizione poco oltre la metà campo, salgono i saltatori ma si opta per giocare la palla a terra.

1' - Neanche 30 secondi di gioco e Breda rischia la frittata in compartecipazione con Taho con Zeppieri pronto ad approfittarne, la difesa nerazzurra libera a fatica.

-----

11.03 - Sarà del Torino il calcio d'inizio del match: PARTITI!

11.00 - Inter e Torino entrano sul terreno di gioco.

10.58 - Squadre a breve in campo.

----