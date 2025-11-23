Il derby di stasera è importante per tanti fattori, ma non darà sentenze definitive. E' il pensiero espresso da Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, a DAZN alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il risultato pieno, di solito, lascia qualcosa di positivo; viceversa se perdi, c'è dispiacere e rammarico. Ma ci sono tante partite da giocare".

Leao ha detto che lei è come un padre per lui.

"Mi hanno fatto piacere le parole di Rafa, ma credo che io col mio staff dobbiamo supportare ogni giocatore per migliorarli dal punto di vista tecnico, fisico e psicologico. Rafa ha già fatto un salto in avanti perché ha capito che verrà valutato per i gol che fa. Se può fare 20 gol in stagione? Intanto è a 4 speriamo continui così".

Torna Rabiot, quanto sposta un giocatore come lui?

"E' un giocatore importante, sposta le partite come altri suoi compagni. In squadra c'è un mix di giocatori esperti e di giocatori che hanno meno esperienza in queste partite. Lavoriamo per centrare l'obiettivo di qualificarci la Champions".

Rabiot ha detto che sogna di segnare un gol decisivo nel derby al 90'.

"Al 90' sarebbe meglio perché soffriremmo meno. Bisogna fare una bella partita, sapendo che l'Inter è molto forte".

Tare ha detto che spera di vincere lo scudetto: uno stimolo in più?

"Non è una pressione in più, se sei al Milan devi avere l'obiettivo di rientrare il Champions, una competizione dove ha vinto 7 coppe. Non bisogna porsi dei limiti e lavorare per ottenere il massimo dei risultati. Poi se arriveremo tra le prime 4, vorrà dire che saremo stati bravi, così come se arriveremo più su. Il campionato non mente: vince la squadra più forte".

Ricordo più bello legato al derby.

"Il primo perché abbiamo vinto, poi purtroppo ho perso gli ultimi quattro".