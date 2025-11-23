Fernando Orsi, ex portiere e attuale opinionista di Sky Sport, ha riservato parole di grande elogio a Cristian Chivu, oggi alla guida dell’Inter. Orsi ha sottolineato come il tecnico nerazzurro, nonostante la giovane età e un contesto complicato ereditato dalla scorsa stagione, sia riuscito a imporsi con notevole personalità e lucidità.

Per Orsi, uno dei meriti principali dell’ex difensore è stato quello di entrare immediatamente in sintonia con l’ambiente:

“Chivu è bravo perché è riuscito ad avere subito empatia con la squadra dopo quello che è successo l’anno scorso”, ha spiegato, evidenziando la capacità del tecnico di ricucire rapporti e restituire serenità al gruppo.

Il giudizio dell’opinionista va addirittura oltre il semplice riconoscimento: Orsi colloca Chivu tra i migliori tecnici della Serie A.

“Credo che Chivu sia il miglior allenatore della Serie A dopo Italiano. Gasperini? È già un allenatore fatto e finito".

Una valutazione netta che punta i riflettori sulla crescita dell’Inter sotto la sua guida. Orsi ha infatti rimarcato come il tecnico rumeno sia riuscito a riportare stabilità e compattezza attraverso comunicazione, calma e una presenza costante:

“Chivu è riuscito con tranquillità, senza alzare la voce e comunicando bene, a compattare un ambiente che sembrava sul punto di sfaldarsi. Adesso si stanno vedendo i risultati", ha concluso.