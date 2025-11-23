Ai microfoni di Libero, l'ex portiere del Milan Giovanni Galli si pronuncia sul derby, il primo con Inter e Milan proprietarie di San Siro in vista della realizzazione dello stadio nuovo: "Questo stadio è storia e gloria, e ospita grande calcio. Sentire i tifosi a pochi metri è una sensazione che ti dà emozioni; per alcuni può far paura, ma è uno spettacolo pazzesco giocare la stracittadina. San Siro vive di ricordi ed è ancora bellissimo essere lì dentro da protagonista. Ma il mondo va avanti ed è comprensibile pensare a un impianto moderno e degno del nuovo millennio".
Dell’Inter, chi temere?
I soliti assi, da Lautaro Martinez a Nicolò Barella. Per non parlare di quel fenomeno di Hakan Calhanoglu. Ma c’è un ragazzo che diventerà un grande, ovvero Petar Sucic. In lui intravedo un talento e una qualità nelle giocate assolutamente uniche".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:40 Ambrosini: "Derby di Milano? Odio calcistico sano. Quando incontro Materazzi e Cordoba..."
- 17:25 Roma, Gasperini: "Scudetto? I sogni si avverano rarissime volte. Vogliamo continuare a giocare così"
- 17:10 Collovati: "Derby, prevedo tanto tatticismo. Avevo dubbi su Chivu, ma mi ha fatto ricredere"
- 16:55 La Roma fa il suo dovere: 3-1 alla Cremonese e primo posto, in attesa del derby. Domenica c'è il Napoli senza Gasp (espulso)
- 16:37 Zanetti, tappa a Piacenza prima del derby: Pupi al 'Bertocchi' per assistere alla partita del figlio Tomas
- 16:24 Giovanni Galli: "Dell'Inter vanno temuti i soliti assi. Ma attenzione a Sucic: diventerà un grande"
- 16:10 Cosmi: "Derby tra due squadre spettacolari e due allenatori veri: Chivu è da Inter, Allegri da Milan"
- 15:56 Sky - Verso il derby, Acerbi preferito a Bisseck. Ballottaggio aperto in mezzo: Chivu punta su Sucic o Zielinski?
- 15:42 Inter U23, Vecchi: "Alexiou, Calligaris e Cocchi convocati da Chivu per il derby. Contro il Trento vittoria abbastanza immeritata"
- 15:27 Milan, Allegri scherza: "Gol decisivo di Rabiot al 90'? Sarebbe meglio perché soffriremmo meno"
- 15:13 Curva Sud, niente striscioni ma il tifo al derby ci sarà: "Non ce la sentiamo di lasciare soli mister e squadra"
- 15:00 Trento-Inter U23, le pagelle - Super Melgrati, migliore in campo. Prestia guida la difesa
- 14:44 Riscatto in campionato per l'Inter Women: superata la Lazio, decide Wullaert con una doppietta
- 14:32 Colpo salvezza del Parma a Verona: decide una doppietta di Pellegrino. Giovane, croce e delizia
- 14:30 Spinaccé-gol e l'Inter U23 vince a Trento! I nerazzurri passano 1-0 al Briamasco
- 14:15 Riaggressione e dominio: l'Inter non si snatura mai. E sui passaggi effettuati c'è una statistica interessante
- 14:00 SM - Formazione anti-Milan ancora da rifinire: due dubbi per Chivu. Certezze ThuLa e Carlos
- 13:45 Inter-Torino, Up&Down - Mancuso tutto pepe, a Pinotti manca solo la gioia del gol. Che impatto Carrara
- 13:31 Serena: "Derby con equilibrio, l’Inter ha ritrovato compattezza. Godiamoci San Siro". Poi loda Pio Esposito
- 13:17 Albertosi e il Derby di Milano: "Vincerlo ti dà una carica incredibile, perderlo ti cambia l'umore. Vedi tutto nero"
- 13:03 Giaccherini mette in guardia l'Inter: "Con Pulisic e Leao, il Milan svuota l'area per Rabiot"
- 12:49 Zenga: "L'Inter è la mia vita. Chivu e Allegri sanno leggere tra le pieghe delle rose. Post Sommer? Voto Capirle"
- 12:34 CdS - "Zappi chiese le dimissioni": ci sono le prove. Altre nubi nere sull'AIA
- 12:30 Inter-Torino 3-1, finale: la corsa dei ragazzi di Carbone continua, nerazzurri d'autorità sui granata
- 12:20 Lavelli: "Ecco il giocatore che sono. Preparo le sfide con l'obiettivo di vincerle. Qui grazie a papà e nonno"
- 12:05 Corsera - Bonny ed Esposito le armi in più dell'Inter. Torna Acerbi, Zielinski in vantaggio su Sucic
- 11:56 Inter Women chiamata alla reazione con la Lazio. Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Piovani
- 11:50 Obi, 11 anni fa il gol al Milan: "Un'emozione immensa. Chivu è stato all'Inter, conosce l'importanza del derby"
- 11:35 La Repubblica - Chivu sfida Allegri: l'esordiente contro il veterano. Carlos Augusto si prende la fascia destra
- 11:20 TS - Modric porta il Pallone d'Oro al derby: da Ronaldo il Fenomeno a Baggio e Kakà, tutti i precedenti
- 11:05 Mazzola incorona Lautaro: "Rappresenta l'interismo, merita di entrare nella storia. Chivu? Ero sicuro che..."
- 10:51 TS - Vanoni e l'amicizia inaspettata con Bonny. Oggi l'Inter ha previsto un momento di ricordo per la cantante
- 10:37 Badelj: "Sucic? Paragone con Brozovic difficile, ma può diventare tra i top d'Europa. Mai stato vicino all'Inter"
- 10:23 CdS - Inzaghi e non solo, Marotta e le idee nelle difficoltà: aveva scelto Fabregas, poi ha saputo puntare su Chivu
- 10:20 Barella: "Prenderei tante cose da molti compagni. Chivu ci ha capiti, di lui mi sono piaciuti subito empatia e umanità"
- 10:09 GdS - Inter-Milan, partita planetaria: 18 nazioni coinvolte e 18 giocatori già qualificati al prossimo Mondiale
- 09:55 Oggi l'Under 23 di scena a Trento: come vederla gratis in streaming
- 09:40 Savicevic: "Sarà un bel derby, parla la classifica. Curioso di vedere Modric e Sucic"
- 09:25 CdS - Inter, tre ballottaggi per la sfida contro il Milan. Dumfries e Darmian saltano anche l'Atletico Madrid?
- 09:11 Qui Milan - Bartesaghi in vantaggio su Estupinan, in attacco Pulisic e Leao. Allegri a San Siro con due assenti
- 08:57 Materazzi: "Chivu sereno anche da calciatore, quello nervoso ai derby ero io. Bisseck centrale del futuro. Akanji? Sono d'accordo con Capello"
- 08:43 GdS - Le casse dell'Inter sorridono: derby da 8 milioni, sarà record di incasso per la Serie A. Tanti ex in tribuna
- 08:29 GdS - Inter-Milan, due dubbi per Chivu: testa a testa tra Zielinski e Sucic, Acerbi e Bisseck per una maglia in difesa
- 08:15 Preview Inter-Milan - Chivu ritrova la Thu-La. Acerbi dal 1'?
- 00:00 Com'è strano darsi appuntamento al derby di Milano
- 23:45 Tracollo Liverpool, Slot: "Quanto è brutto, ko difficile da misurare"
- 23:30 Napoli, Conte punge: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace, continuiamo a lavorare"
- 23:15 Calaiò: "Momento delicato a Napoli, Conte dovrà fare un gran lavoro mentale e tattico"
- 23:00 Liverpool irriconoscibile, Van Dijk ci mette la faccia: "Momento molto difficile, bisogna prendersi le responsabilità"
- 22:47 Conte è tornato e anche il Napoli, 3-1 all'Atalanta e balzo al primo posto
- 22:45 Inter e Milan, stop ai biglietti gratis per i politici. Il consigliere Giungi: "Scelta comprensibile, nessuna istanza"
- 22:30 Trento, Tabbiani: "Inter U23 squadra forte, il nostro obiettivo nel breve termine è superarli"
- 22:16 La Premier League cambia regole finanziarie: nuove restrizioni sui parametri introdotti, ma niente Salary cap
- 22:01 Giana Erminio, Berretta: "Inter U23 punta a vincere, le seconde squadre aiutano tanto i giovani"
- 21:47 I cross possono essere un'arma del derby. Dimarco re in A: tre interisti nella top ten. E Modric...
- 21:32 De Chirico: "Derby, a Milano rivalità sana a differenza di altre stracittadine. Sulle coreografie dico che..."
- 21:18 M. Orlando inquadra il derby: "Il Milan sa affrontare le big con la testa giusta. E con Rabiot..."
- 21:03 Lautaro, nel derby può arrivare la 350esima presenza con la maglia dell'Inter
- 20:50 Napoli, Manna: "Troppa enfasi su Conte, tante cose sono state strumentalizzate"
- 20:36 Sky - Inter-Milan, doppio ballottaggio per Chivu: le ultime. Allegri con la coppia Leao-Pulisic. Le probabili formazioni
- 20:21 Jovetic a FcIN: "Nel derby mi aspetto tanti gol. L'Inter ha 4 attaccanti top, il mio preferito è Thuram"
- 20:07 La Juve non decolla, Kostic non basta: Spalletti fermato dalla Fiorentina e da un golazo di Mandragora
- 19:53 Sommer: "Per il derby non servono motivazioni, l'Inter è pronta. Come difenderemo? Non posso dirlo. Su Maignan e gli scontri diretti..."
- 19:39 Guehi via dal Crystal Palace? L'Inter segue con interesse e Glasner ammette: "Fino al 10 gennaio non pensa alla cessione"
- 19:25 "Onore e passione": il tributo dei tifosi dell'Al-Hilal a Simone Inzaghi diventa virale sui social
- 19:10 Bruno Conti: "Scudetto, non escludo sorprese oltre a Inter e Napoli. Mi divertono Como e Bologna"
- 18:57 Bologna primo in classifica, Dominguez: "Cosa significa? Che siamo una squadra fortissima"
- 18:43 Liverpool, un tonfo dietro l'altro: momentaccio per i Reds, che crollano contro il Nottingham (0-3 ad Anfield)
- 18:27 Adeyemi illude, il Borussia Dortmund fermato dallo scatenato Undav. Con lo Stoccarda partita folle: finisce 3-3
- 18:13 Bologna, Italiano: "Scudetto? Ora non si possono fare calcoli, ci godiamo il momento"