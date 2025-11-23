Ai microfoni di Libero, l'ex portiere del Milan Giovanni Galli si pronuncia sul derby, il primo con Inter e Milan proprietarie di San Siro in vista della realizzazione dello stadio nuovo: "Questo stadio è storia e gloria, e ospita grande calcio. Sentire i tifosi a pochi metri è una sensazione che ti dà emozioni; per alcuni può far paura, ma è uno spettacolo pazzesco giocare la stracittadina. San Siro vive di ricordi ed è ancora bellissimo essere lì dentro da protagonista. Ma il mondo va avanti ed è comprensibile pensare a un impianto moderno e degno del nuovo millennio".

Dell’Inter, chi temere?

I soliti assi, da Lautaro Martinez a Nicolò Barella. Per non parlare di quel fenomeno di Hakan Calhanoglu. Ma c’è un ragazzo che diventerà un grande, ovvero Petar Sucic. In lui intravedo un talento e una qualità nelle giocate assolutamente uniche".