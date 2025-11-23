Il Derby di Milano ha visto tra i protagonisti tanti Palloni d'Oro e questa sera toccherà a Luka Modric allungare il lungo elenco. L'ultimo possessore del prestigioso trofeo a calcare il prato di San Siro in una stracittadina è stato Ricardo Kakà, che ottenne il premio di France Football nel 2007.

Il primo a farlo fu invece l'interista Luis Suarez nel lontano 1961. "Dopo le stagioni di Gianni Rivera, Pallone d'Oro 1969, e i primi anni '80 rinverditi da Rummenigge (premiato nel 1980 e 1981; cinque derby fra il 1984 e il 1987 con due gol e zero successi) e Paolo Rossi (1982; in campo nel derby del primo dicembre 1985 con la maglia del Milan, quando in un 2-2 segnò i suoi unici due gol in A in rossonero), è iniziata l'epopea degli olandesi - Gullit e Van Basten che ne vinsero ben quattro fra il 1987 e il 1992 -, di Matthaus (1990) e pure di Papin, vincitore nel 1991 con l'Olympique Marsiglia e poi in rossonero nel biennio '92-94: un gol (il 7 novembre '93), ma pure due tribune in quattro gare per la regola dei tre stranieri in distinta", ricorda Tuttosport. Nella lunga lista ci sono anche il doppio ex Roberto Baggio, George Weah, Ronaldo il Fenomeno, Andriy Shevchenko, Rivaldo, Figo e Ronaldinho.